Российские солдаты вернутся в гробах, это будет катастрофа: Резников о возможном вторжении в Украину

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Если Россия решит напасть на Украину, это станет катастрофой для обеих сторон. Российские солдаты будут возвращаться в гробах, а информационные каналы будут это транслировать. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает УНН со ссылкой на издание Politico.

Цитата

“Это будет украинская кровь, это будет российская кровь. Российские солдаты будут возвращаться домой в гробах и это покажут телеканалы, а также Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа”, — заявил министр.

Детали

Несмотря на такое заявление, Резников уверен в украинской армии, которая будет бороться до последнего за будущее своих детей и семей.

“У нас есть 200 тысяч резервистов, 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны. 400 тысяч... просто посчитайте”, — добавил Резников.

Кроме того, глава Минобороны Украины заявил, что конечной целью российского президента Владимира Путина является не Украина, а Европа, так как страна является географическим центром континента.

Резников считает, что Путин хочет показать Европе, на что способна Россия, добавив, что “мы всего лишь часть, квадрат на шахматной доске больших российских амбиций”.

Добавим

Ранее Резников заявлял, что если российские войска вторгнутся на территорию Украины это обратится серьезными последствиями для всей Европы, и приведет к глобальному кризису. Министр подчеркнул, что Евросоюз сильно зависит от импорта продуктов питания. И война серьезно подорвет и, возможно, полностью предотвратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольствием для всего континента.



Контекст

В последнее время на российско-украинской границе наблюдается стягивание российских войск и техники, что обеспокоило украинские власти и западных партнеров. Запад боится вторжения России на территорию Украины.

Причиной этого является требование Путина, а именно гарантии от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.