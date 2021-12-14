Кулеба: сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата" с привлечением США

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пока речь не идет о привлечении США к “нормандскому формату”. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

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“Что касается привлечения США к процессу урегулирования (по Донбассу — ред.), то собственно они всегда были к нему привлечены в той или иной степени. Сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата". Он остается таким, какой он есть", - сказал Кулеба.

Детали

Он отметил в то же время, что благодаря инициативности президента США Джо Байдена формируется “двусторонний трек диалога России и США”.

Со слов Кулебы, его цель — прекращение российской агрессии против Украины.

“А значит — ничего, что там будет происходить по этому вопросу, не будет происходить в тайне от Украины”, — добавил он.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Эти переговоры между двумя лидерами по Украине были расценены как ослабление “нормандского формата”.

На фоне этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что координация между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным "не заменяет существующий формат".

Франция и Германия намерены продолжить свое посредничество в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе в "нормандском формате" и работу в этом направлении с Россией, которая сейчас уклоняется от такого формата обсуждений.