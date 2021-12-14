Дело Приватбанка: суд отменил решение, принятое в пользу Коломойского

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Шестой апелляционный административный суд отменил решение первой инстанции от 18 апреля 2019 года по делу “Приватбанка”, которым в свою очередь отменялось признание связанных с банком лиц. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

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“Шестой апелляционный административный суд 13 декабря 2021 года отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу № 826/13813/17, которым был удовлетворен иск кипрской компании Triantal Investments Ltd. и отменено решение Национального банка от 13 декабря 2016 года № 105 об определении связанных с ПриватБанком лиц. В то же время суд закрыл производство по этому делу”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что компания Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому, до национализации была владельцем 16,7362% акций банка.

“Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Судом отменено решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, поскольку согласно позиции Большой Палаты Верховного Суда по делу № 826/20221/16 решения Национального банка об определении лиц связанными не может быть оспорено в суде никакой юрисдикции”, — заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Что было раньше

В мае 2019 года ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США до бывшего акционера банка Игоря Коломойского.



В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.