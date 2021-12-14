Канцлер Австрии считает, что санкции против "Северного потока-2" навредят Евросоюзу

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что санкции против проекта газопровода “Северный поток-2” навредят Евросоюзу. В интервью газете Die Welt он заявил, что газопровод необходимо ввести в эксплуатацию, поскольку страны ЕС нуждаются в нефти, передает УНН.

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“Я жду, что „Северный поток-2“, как и запланировано, запустят в скором времени... Это европейский проект, который не нужно использовать как средство давления на Россию”, — заявил канцлер.

Детали

От отметил, что в случае отмены запуска газопровода из-за ситуации на границах России и Украины, Евросоюз только навредит себе, поскольку европейские страны нуждаются в нефти и газе. Важно обеспечивать энергоснабжение из максимально возможного числа источников.

“Ясно и то, что насилие никогда не может являться средством политики, и возможное нарушение международного права, как это было и в прошлом, повлечет последствия. Это значит, что интересы Украины как транзитной страны нужно уважать”, — добавил Нехаммер.

Добавим

Тем временем, в новом правительстве Германии заявили, что готовы заблокировать российский газопровод “Северный поток-2” в случае, если Россия пойдет на дальнейшую эскалацию в отношении Украины.

Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, европейские энергетические правила применяются к энергетическим проектам — “и это означает, что при нынешних условиях этот трубопровод не может быть одобрен, потому что он не соответствует требованиям европейского энергетического права и вопрос безопасности все равно не решены”.

Кроме того, новый канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял о последствиях для газопровода “Северный поток-2” в случае вторжения российских войск на территорию Украины.



Контекст

Строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1234 км (2468 км по двум нитям) завершено, и он технически готов к перекачке российского газа в Европу, однако газ ним пока не идет. Недавно Федеральное сетевое агентство Германии приостановило необходимую процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Между тем резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.