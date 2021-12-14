Парламент принял закон о налогообложении в Дія City

КИЇВ. 14 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон № 5376 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине”. Этим документом определены налоговые условия специального правового режима для ІТ Дія City, сообщает УНН.

За соответствующее решение проголосовало 285 народных депутатов.

Законом вводятся особые условия налогообложения компаний-резидентов Дія City и доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов. В частности, резиденты спецрежима смогут по своему усмотрению выбирать, какой корпоративный налог уплачивать: налог на выведенный капитал (НнВК) в размере 9% или налог на прибыль (18%).

Для стимулирования инвестиций в ІТ-отрасль будут освобождены от налогообложения доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года. Это будет стимулировать компании реинвестировать средства в свое развитие. Также будет действовать налоговая скидка для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, являющейся резидентом Дія City.

Касательно доходов работников и гиг-специалистов резидентов Дія City, то будут действовать следующие ставки налогообложения: НДФЛ — 5%, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5% (от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника). Если специалист получает более 240 тыс. евро в год, то весь доход выше этого лимита будет облагаться 18% НДФЛ.

Налогообложение ФЛП, которые будут сотрудничать с резидентами спецрежима, будет оставаться на уровне действующих на сегодня ставок.

Установлен переходный период с ФЛП-модели на гиг-контракты и трудовые контракты. С 2024 года затраты компаний-резидентов на плательщиков единого налога (включая ФОП 3 группы) не должны превышать 50%, а с 2025 года — 20%. До сих пор — никаких ограничений. В то же время резиденты, которые будут платить налог на прибыль и чей годовой доход не превышает 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без каких-либо ограничений на все время их резидентства. Суммы сверх лимита для плательщиков НнВК будут облагаться налогом в размере 9%. Плательщики налога на прибыль расходы на ФЛП, которые будут превышать разрешенные 20%, должны будут включать в финансовый результат.

В то же время, компании-резиденты, которые будут платить налог на прибыль, и будут иметь годовой доход не более 40 млн грн, сотрудничать с ФЛП без ограничений на все время резидентства.

Условия Дія City будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех специалистов компаний-резидентов.

Дія City — это специальный правовой и налоговый режим для IT-индустрии, который вводит комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологического цифрового государства.

Основной закон о Дія City принят парламентом и подписан Президентом летом 2021 года. Запуск спецрежима запланирован на начало следующего года.