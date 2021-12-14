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Норманди минус один: Зеленский встретится с Макроном и Шольцем перед саммитом Восточного партнерства

Норманди минус один: Зеленский встретится с Макроном и Шольцем перед саммитом Восточного партнерства

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Перед началом саммита Восточного партнерства в среду в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщил источник, знакомый с программой визита Главы государства.

Детали

Источник подтвердил, что среди тем обсуждения планируется, в том числе, реализация минских договоренностей.

Ранее о возможной встрече со ссылкой на германские источники сообщали росСМИ.

Добавим, саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе 15 декабря.

Добавим

На прошлой неделе Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Французский лидер по итогам встречи среди прочего напомнил об актуальности сохранения "нормандского формата".

Вскоре после этого состоялся телефонный разговор Макрона с Зеленским. По данным ОП, стороны обсуждали разблокировку нормандского формата и работы ТКГ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандский формат, встреча
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