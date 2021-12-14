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Верещук: должны защищать свой информационный суверенитет

Верещук: должны защищать свой информационный суверенитет

Ирина Верещук

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук в эфире телеканала “Дом” рассказала о стратегии информационной борьбы с Российской Федерацией, которая в будущем будет представлена министерством, передает УНН.

Цитата:

“Мы будем улучшать контент, это действительно важно, нам нужно сделать так, чтобы истории успеха доносились до людей, которые сегодня не знают о них. Мы должны показывать, что происходит на самом деле", - прокомментировала она.

Верещук добавляет, что украинские СМИ должны демонстрировать баланс мнений между людьми, находящимися на временно оккупированных территориях.

Сейчас в министерстве разрабатывается целая стратегия, которая будет направлена на эффективную информационную коммуникацию с людьми, до которых не доходит сигнал украинской волны.

“Нам есть над чем работать: это и печатные СМИ, это и интернет-СМИ, это есть и радио. Нам нужно найти возможности усилить сигнал. Вот такие есть задачи, если мы говорим о тактике. Стратегия будет написана и представлена, мы представим свое видение, как министерство видит свою роль в информационной борьбе против агрессора”, — резюмировала вице-премьер-министр — министр реинтеграции.

Источник: УНН
Теги: Ирина Верещук
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