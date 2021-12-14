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Швеция пригласила Украину на свои крупнейшие военные учения

Швеция пригласила Украину на свои крупнейшие военные учения

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Швеция приглашает Украину поучаствовать в своих масштабных учениях Aurora, которые пройдут в 2023 году. Об этом заявил министр обороны страны Петер Хульквист на брифинге с украинским коллегой, пишет УНН.

Цитата:

“Я пригласил Украину принять участие в наших больших оборонных учениях "Аврора-2023“, — сказал министр.

Детали

По его словам, в учениях запланированно участие около 25 тысяч солдат и песонала. Швеция планирует пригласить для участия около 10 стран.

"Я также считаю, что для нас очень важно пригласить Украину, поэтому Украину мы тепло приветствуем“, — добавил Хульквист.

Для справки

Учения Aurora в 2017 году стали крупнейшими военными учениями Швеции за почти 25 лет. В них участвовало почти 30% шведских вооруженных сил, а также войска стран-членов НАТО и стран-партнеров, которые присоединились на двусторонней основе. Целью учений было создание более сильной защиты и повышение способности противостоять атаке.

Они проходили как в Стокгольме и Гетеборге, так и на воздушных, наземных и морских объектах на острове Готланд и на Стокгольмском архипелаге.

Тогда их в российских СМИ называли "шведским ответом Западу-2017", российским учениям.

Учения должны были пройти и в 2020 году, но они были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, учения, Швеция, военные
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