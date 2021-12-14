Макрон созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Собеседники обсудили вопрос Украины. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля, пишет УНН.

В сообщении сказано, что разговор состоялся “по инициативе французской стороны”.

Цитата:

“С обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины... Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений”, — сообщили в Кремле.

Детали

Путин вновь необоснованно обвинил Украину в якобы “нарушении” Минских соглашений и заявил о якобы “накачке Украины современным оружием”, что по мнению президента страны-агрессора “создаёт прямую угрозу безопасности России”.

Также стороны обсудили обстановку на границах Белоруси со странами ЕС.

На сайте Елисейского дворца пока нет сообщений о переговорах.

Добавим

Как сообщал УНН, в среду, 15 декабря, в Брюсселе должна состояться встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Президента Украины Владимира Зеленского.