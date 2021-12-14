Герус пытается отвлечь внимание от своей антиукраинской деятельности - Ольга Буславец

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Нападки и манипуляции главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса в отношении бывшего руководства Министерства энергетики являются попыткой скрыть свою антиукраинскую деятельность в пользу северного соседа. Об этом экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец заявила на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.

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“Андрей Герус в своём, как ему кажется, „тонком“ ироническом стиле, начал обвинять „тогдашнего руководителя Минэнерго Буславец“ в создании „фермы“ по производству криптовалюты на территории Запорожского ферросплавного завода. Похоже, Герус за время пребывания в должности хорошо изучил теорию манипулирования общественным мнением, в том числе такой популярный приём как отвлечение внимания. И когда нечего сказать по сути, то остается применять эту теорию на практике. На момент осуществления описанного аукциона купли-продажи электрической энергии (21.12.2020), я уже месяц как не была руководителем Минэнерго (напоминаю, что Кабинет Министров 20.11.2020 отменил решение о возложении на меня функций и.о. Министра)”, — сказала она.

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Вместе с тем, Ольга Буславец напомнила, что именно А.Герус своими правками открыл импорт электрической энергии из РФ и Беларуси.

“Причем, сделано это было в период профицита электроэнергии. И в течение второй половины 2019-начала 2020 года из РФ и РБ было импортировано более 1,1 млрд кВтч электрической энергии. Эта электроэнергия предназначалась для продажи на рынке двусторонних договоров определенным промышленным предприятиям. Как следствие привлечения импорта оказало крайне негативное влияние на экономику предприятий электроэнергетического и угольного комплексов и способствовало топливной разбалансированности”, — отметила она.

Экс-министр также напомнила о негативных последствиях такого решения, которое, по её словам, актически привело к энергетическому кризису.

“В условиях профицита электроэнергии импорт вытеснил украинскую генерацию; просели цены на рынке „на сутки вперед“; начали расти долги, в том числе государственных Энергоатом, Укрэнерго, Гарантированного покупателя; весной-летом прошлого года приостановилась работа ряда шахт и начались массовые забастовки шахтёров, производственный ресурс отечественного угольного комплекса был ослаблен, последствия чего пожинаем и сегодня. Кроме того, бездеятельность Геруса как Главы профильного Комитета ВРУ привела к глубокому кризису в секторе альтернативной энергетики, который стоил несколько дополнительных миллиардов долгов государственных „Укрэнерго“ и Гарантированного покупателя перед ВИЭ, за которые заплатит потребитель”, — подчеркнула Ольга Буславец.

При этом она добавила: “Похоже, парламентская рутинная работа Герусу неинтересна. Значительно „перспективнее“ — обескровливать украинскую генерацию, чтобы потом оправдывать импорт электроэнергии от наших северных соседей, используя благородные лозунги о „развитии конкуренции“ и „избавлении от отключений потребителей“”, — подытожила Ольга Буславец.