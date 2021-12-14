Консилиум врачей заявил, что Саакашвили нельзя переводить в тюрьму из-за ПТСР

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Группа врачей при аппарате омбудсмена Грузии, полагают, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, и считают, что его нельзя переводить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Грузия Online".

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“Поскольку у человека посттравматическое стрессовое расстройство, это означает, что эта травма, стресс, были получены им в пенитенциарном учреждении, в основном в Глдани. Поэтому мы не поддерживаем его перевод туда ( в пенитенциарное учреждение — ред.) в том понимании, что посттравматическое стрессовое расстройство следует лечить в среде, которая не будет напоминать человеку обстановку, где он получил этот стресс”, — заявил Цуладзе.

Детали

Цуладзе пояснил, что посттравматический стресс вызвал стресс перевода в другое учреждение, стресс заключения.

“Ко всему этому добавились старые стрессы, что еще больше усугубило эти стрессы”, — добавил Цуладзе.

По словам Цуладзе, состояние Саакашвили требует пристального внимания.

“Остается определенная патология от неврологической симптоматики, нарушение равновесия, общей слабости, выраженной анемии, тяжелой психической депрессии и, на наш взгляд, посттравматического стрессового расстройства. Пациент проходит курс лечения и стабилен, однако у нас есть мнения, которые мы подробно изложили в отчете”, — рассказал он.

Он отметил, что неврологические заболевания зачастую не проходят через день, неделю и требуют длительной реабилитации.

“Реабилитации препятствуют как депрессия, так и посттравматическое стрессовое расстройство. Психотерапия поможет нам провести реабилитацию в полном объеме”, — заявил Цуладзе.

Дополнение

Саакашвили назначили тренера, чтобы он больше двигался.

Контекст

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы.

В заключении отметили, что из-за длительного голодания у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

Медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку.