Сегодня правоохранительный Комитет ВР рассмотрит законопроект, который дает право водителям фиксировать нарушения ПДД на смартфон
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит на заседании проект закона, который позволит водителям фиксировать на свои смартфоны нарушения правил дорожного движения и получать процент от уплаченного штрафа, сообщает УНН со ссылкой на информацию обнародованную на портале парламента.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли общества в мероприятиях контроля за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств (реестр. № 5798), поданный 34 народными депутатами внесен в повестку дня заседания правоохранительного Комитета, которое состоится сегодня в 15 часов.
Детали законопроекта
Документ предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение.
Первоочередно планируется запустить фиксации таких правонарушений:
— проезд на красный свет светофора;
— пересечение двойной полосы;
— проезд по полосе общественного транспорта;
— проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал;
— препятствование проезду спецтехники, в том числе: пожарной машине, полицейской машине, машине скорой помощи.
Планируется, что отснятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию.
Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы.
В свою очередь правонарушителю направляется штраф с добавлением видеофиксации его нарушения. Также среди новелл законопроекта - отчисление процента штрафа в пользу лица, сообщившего о нарушениях.
Как объяснял советник министра внутренних дел Антон Геращенко, введение такой инициативы создаст условия, при которых на дорогах Украины появятся миллионы камер.
Также недавно министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в ведомстве готовят ряд законопроектов, что направлены на усиление ответственности за нарушения ПДД и улучшения ситуации на дорогах.