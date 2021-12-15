"Муниципальная няня" и резолюция Совета Безопасности ООН по оружию массового уничтожения: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов и постановлений, среди которых, в частности, внесение изменений в Порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няняˮ и выполнения Украиной резолюции Совета Безопасности ООН о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом УНН информирует со ссылкой на повестку дня правительства.

Проекты постановлений Кабмина

Следовательно, на заседании Кабмин рассмотрит утверждение порядка организации инклюзивного обучения в учреждениях профессионального образования, внесение изменений в порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няняˮ.

Проектом предлагается определить, в частности, что:

Услуга “муниципальная няняˮ - это услуга, которая предоставляется для поддержки родителей, опекунов ребенка для обеспечения ухода за:

Ребенком в возрасте до трех лет, которая нуждается в дополнительном уходе Двум и более детьми в возрасте до трех лет Ребенком в возрасте до трех лет, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II

Также предлагается отменить ограничения в отношении количества детей, по которым муниципальная няня может осуществлять уход, поскольку услуга “муниципальная няня” будет предоставляться исключительно тем группам населения, которые больше всего нуждаются в помощи в осуществлении ухода за детьми.

Также чиновники рассмотрят постановление об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций опасных веществ в почвах, а также перечень таких веществ и о внесении изменений в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. Проектом постановления предусматривается:

изменить в тексте Положения название военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также должности военных комиссаров, военных комиссариатов на руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки

по предложению Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью уточнить порядок приписки к призывным участкам лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободно передвигаться

усовершенствовать отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплексирования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями в вопросах учетно-призывной работы.

Проекты распоряжений Кабмина

Правительство рассмотрит последующие проекты распоряжений:

Об одобрении Концепции Государственной целевой национально-культурной программы развития народных художественных промыслов на 2022-2025 годы.

О выполнении Украиной резолюции Совета Безопасности ООН от 28 апреля 2004 г. № 1540 (2004) и от 15 декабря 2016 г. № 2325 (2016) относительно нераспространения оружия массового уничтожения и невозможность его использования в террористических целях

Распоряжением о выполнении Украиной резолюций Совета Безопасности ООН предлагается определение центральных органов исполнительной власти Украины, на которые возлагается ответственность за выполнение резолюции Совета Безопасности по нераспространению оружия массового уничтожения и невозможность его использования в террористических целях.

Дополнение

В прошлом году Кабинет министров одобрил проект постановления, который совершенствует процедуру назначения компенсации услуги “муниципальная няня” и обеспечивает поддержку работающих родителей и опекунов, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.