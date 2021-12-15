Зеленский на два дня едет в Брюссель на саммит Восточного партнерства: встретится с руководством ЕС и НАТО

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. Об этом сообщили в ОП, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в мероприятии также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры государств — членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.

“В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств — членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО”, — говорится в сообщении.

Напомним

Перед началом саммита Восточного партнерства 15 декабря в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Президента Украины Владимира Зеленского.

Саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе 15 декабря.



