"Мы можем, если необходимо": глава Еврокомиссии пригрозила РФ новыми санкциями за дальнейшую агрессию против Украины

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Любая дальнейшая агрессия России против Украины может привести к ужесточению и расширению существующих санкций. Об этом в среду заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Цитата:

"ЕС полностью поддерживает Украину перед лицом российской агрессии. Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого обходиться России. Мы можем усилить и расширить существующие санкции или принять дополнительные, если необходимо", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

Лидеры ЕС 16 декабря обсудят наращивание российских войск у границы Украины.