С сегодняшнего дня расширяются полномочия пограничников: что им разрешили

КИЕВ. 15 декабря. УНН. С сегодняшнего дня украинские пограничники имеют право осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей, транспортных средств - то есть, требовать открыть сумку или рюкзак, показать содержимое карманов одежды, в автомобиле - капот, крышку багажника или дверь салона, сообщает УНН со ссылкой на информацию МВД.

Детали

Верховная Рада внесла изменения в ЗУ “О Государственной пограничной службе Украины” относительно совершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом ГПСУ. Изменения были официально опубликованы в газете "Голос Украины" и вступают в силу уже сегодня, 15 декабря.

Пограничники получили право осуществлять на основаниях и в порядке, установленных законодательством, визуальный досмотр лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств (поверхностная проверка), а так же личный досмотр задержанных лиц и осмотр и, в случае необходимости, изъятие вещей, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни и здоровью человека.

Поверхностная проверка может осуществляться в следующих случаях:

1) В случае нарушения лицом или попытки лица нарушить пограничный режим, режим в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины, режим в контрольных пунктах въезда-выезда или повредить интересам национальной безопасности Украины;

2) В случае пребывания лица в пределах пограничной полосы без соответствующего разрешения;

3) В случае наличия оснований считать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;

4) В случае наличия оснований полагать, что у лица или в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или ограничен или которая представляет угрозу жизни и здоровью человека;

5) Если транспортное средство или вещь человека является орудием совершения правонарушения и/или находится в месте, в котором могло быть совершено правонарушение;

6) В других случаях, предусмотренных законодательством или решением суда.

Поверхностная проверка заключается в осуществлении визуального осмотра лица, в том числе проведении по поверхности одежды лица рукой, специальным прибором или средством, а также визуального досмотра вещей лица для проверки наличия вещей, оборот которых запрещен или ограничен или которые представляют угрозу жизни и здоровью такого лица или иных лиц.

Отметим, что поверхностная проверка не осуществляется в отношении лиц, которые в соответствии с законодательством пользуются правом неприкосновенности или имеют дипломатический иммунитет.

Поверхностная проверка проводится военнослужащими и работниками Государственной пограничной службы Украины одного пола с лицом, в отношении которого проводится такая поверхностная проверка. В неотложных случаях поверхностную проверку может осуществить любое уполномоченное должностное лицо ГПСУ, при условии использования специального прибора или средства.

Во время поверхностной проверки военнослужащие и работники ГПСУ имеют право потребовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок или другие средства перемещения вещей, капот, крышку багажника или двери салона транспортного средства, показать содержимое карманов одежды лица, в отношении которого проводится проверка, а лицо обязано показать, соответственно, содержимое личных вещей, карманов, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства, обеспечить открытие капота, крышки багажника или двери транспортного средства, прицепа, груза (контейнера).

Заметим, что отказ лица выполнить законные требования пограничника влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 185-10 “Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы” КУоАП.

В случае выявления в ходе поверхностной проверки каких-либо следов правонарушения пограничники должны обеспечить их сохранность и немедленно сообщить (устно или письменно) об этом своего руководителя.

Добавим

Верховная Рада расширила полномочия пограничников в ноябре.