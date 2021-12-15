Нардепы вернули на доработку законопроект о предоставлении медицинской помощи

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада вернула субъекту законодательной инициативы на доработку проект закона № 6306 “Об усовершенствовании оказания медицинской помощи”. Решение поддержали 244 народных депутата, передает корреспондент УНН.

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“Если мы не успеем его проголосовать, то фактически 200 тыс. человек с диабетом могут остаться без инсулинов уже с января 2022 года. Наш законопроект даст им возможность дальше получать жизненно необходимые лекарства. Кроме того, этим законопроектом мы вводим новые стимулы для реализации медицинской реформы в Украине. В первую очередь это — мониторинг услуг, предоставляемых пациентам со стороны государства. Благодаря изменениям государство сможет смотреть, насколько качественно и в полном объеме пациентам медуслуги предоставляются за средства Государственного бюджета Украины”, — сказала нардеп от “Голоса” во время представления законопроекта в Раде.

Детали

Как утверждает председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, документом предлагается ввести законодательные изменения, необходимые для продолжения медицинской реформы. В частности, Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) будут предоставляться инструменты контроля за качеством медицинских услуг, будет определяться процент рентабельности на платные услуги, будет уточняться понятие “госпитальный” округ, будет создаваться нормативная база для появления реестра пациентов с орфанными болезнями.

Законопроект, по словам авторов, также предоставляет гарантии повышения зарплаты медиков (Правительству предоставляется право устанавливать минимальный уровень заработных плат для государственных и коммунальных медицинских учреждений).

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает, среди прочего:

дополнение нормы Гражданского кодекса Украины о возмещение лицом, совершившим уголовное правонарушение, учреждения здравоохранения расходов на лечение потерпевшего, с целью обеспечения возврата денежных средств, такой учреждение здравоохранения получил по программе медицинских гарантий в Государственный бюджет Украины;

обеспечение доступа работников Уполномоченного органа, участвующими в осуществлении мониторинга по выполнению договоров о медицинском обслуживании населения и о реимбурсации, к информации, содержащейся, в том числе, в электронной системе здравоохранения;

законодательное закрепление механизма порядка реализации программы медицинских гарантий путем предоставления полномочий правительства о его утверждении;

закрепление на законодательном уровне условия о необходимости соответствия учреждений здравоохранения требованиям к поставщикам медицинских услуг, в частности, относительно их автономизации, а также условий относительно заключения договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий;

исключения возможности расходования средств налогоплательщиков, из которых формируется бюджет программы медицинских гарантий, на цели, которые не касаются непосредственно оплаты медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий;

закрепления на законодательном уровне требования по отпуску лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, по рецепту;

уточнение требования по реимбурсации в 2022 году лекарственных средств, включенных в Национальный перечень лекарственных средств в отношении препаратов инсулина и лекарственных средств для лечения несахарного диабета.

Что было раньше

Как писал УНН, в ноябре в Министерстве здравоохранения Украины завершился конкурс на должность председателя Национальной службы здоровья Украины. Победительницей стала заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.