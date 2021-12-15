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В Украине отменили систему маркировки аудиовизуальной продукции

В Украине отменили систему маркировки аудиовизуальной продукции

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада в среду приняла в целом проект закона № 3473 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Решение поддержало 288 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Закон отменяет обязанность получения контрольных марок импортерами, экспортерами и воспроизводителями экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных в связи с неэффективностью соответствующего механизма "контрольного маркировки", который приводит исключительно к лишним затратам законных распространителей и является неэффективной процедурой защиты от нарушений авторского права и смежных прав.

Согласно тексту документа, предлагается признать утратившим силу Закон Украины “о распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных”.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Что было раньше

Как писал УНН, ранее сегодня нардепы постановили проект закона № 5572 о внесении изменений в Закон Украины “Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав” по обеспечению сбора дохода от права организациями коллективного управления.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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