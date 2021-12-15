Генсек НАТО повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" - уже история

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Грузия и Украина имеют право выбирать собственные альянсы, а Россия не имеет права диктовать этот выбор. Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанном на брифинге в Брюсселе в среду с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, пишет УНН.

Цитата:

"Грузия и Украина имеют право выбирать собственные альянсы, а Россия не имеет права диктовать этот выбор. Мы отвергаем любую идею сфер влияния в Европе, они являются частью истории и должны оставаться частью истории. Таким образом, НАТО продолжит оказывать сильную политическую и практическую поддержку своим партнерам", - сказал Столтенберг.

Детали

По словам Генсека НАТО, во время встречи с премьером Грузии он обсудил "ситуацию с безопасностью в регионе, включая наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее, а также ее дестабилизирующую деятельность в Черноморском регионе".

"Мы согласились с необходимостью сохранять бдительность и избегать эскалации. Любая российская агрессия в будущем будет иметь высокую цену и серьезные политические и экономические последствия для России", - подчеркнул Столтенберг.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.