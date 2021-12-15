Правительство согласовало назначение Синегубова на должность председателя Харьковской ОГА
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Кабинет министров Украины согласовал назначение Олега Синегубова на должность председателя Харьковской областной государственной администрации. До этого он возглавлял Полтавскую ОДА. Об этом по итогам правительственного заседания информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Мельничук сообщил, что правительство согласовало переход Синегубова с должности председателя Полтавской ОГА на должность председателя Харьковской ОГА.
Также по его словам, правительство согласовало назначение:
• Журавлева Юрия Николаевича исполняющим обязанности директора государственного предприятия “Финансирование инфраструктурных проектов”;
• Колосюк Галины Владимировны первым заместителем главы Черкасской областной государственной администрации;
Правительство также назначило:
• Боруховского Богдана Валентиновича заместителем Министра здравоохранения Украины;
• Примуша Романа Борисовича заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;
Кроме того, правительство уволило:
• Боруховского Богдана Валентиновича с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
• Плачкова Григория Ивановича с должности Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины;
• Галабудскую Татьяну Николаевну с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины;
• Синегубова Олега Васильевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации.
Мельничук сообщил также, что временно возложено исполнение обязанностей:
• Государственного секретаря Министерства экономики Украины на Бояркину Елену Анатольевну;
• Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на Корикова Олега Николаевича.
Добавим, что Харьковская область остается без главы ОГА с августа 2021 года, когда с этой должности уволили Айну Тымчук.
Дополнения
Олега Синегубова назначили председателем Полтавской ОГА в 2019 году.