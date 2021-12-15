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Правительство поддержало новый санкционный план против самолетов, которые обошли ограничения

Правительство поддержало новый санкционный план против самолетов, которые обошли ограничения

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил план наложения санкций, введенных СНБО, на три компании, которые завладели самолетами, что уже находились под украинскими санкциями, пишет УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

Во время заседания министр Кабинета министров Олег Немчинов предложил поддержать протокольное решение Кабмина по вопросам одобрения плана организации выполнения решения СНБО от 10 ноября 2021 года о применении персональных специальных экономических санкций и других ограничительных мер (санкций), введенных в действие указом Президента от 7 декабря 2021 года №625.

Цитата:

"Этими предложениями предлагается одобрить план организации выполнения решения СНБО по указанному вопросу, введенном в действие указом Президента от 7 декабря 2021 года", - сказал Немчинов перед голосованием.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины 10 ноября принял решение о санкциях против трех самолетов, которые незаконно летали в РФ и во временно оккупированный Крым.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, санкции, самолет, Крым, Кабмин, Украина
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