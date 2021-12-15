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Украина ищет новые способы освобождения заложников: просит Баку помочь

Украина ищет новые способы освобождения заложников: просит Баку помочь

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и обратился к последнему о возможности приобщения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц. Об этом информирует пресс-служба главы государства, пишет УНН.

Цитата

“Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которых незаконно удерживают в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса”, — цитирует Зеленского пресс-служба.

Детали

Сообщается, что Президент отметил активизацию двустороннего сотрудничества между странами. Он напомнил, что в феврале 2022-го будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, Президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.

Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа — Кавказ — Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершает рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. В рамках визита Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств — членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО.

Перед началом саммита Восточного партнерства 15 декабря в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Президента Украины Владимира Зеленского.

Саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе 15 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина, Азербайджан
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