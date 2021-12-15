Седьмая страна ЕС задокументировала поддержку европейской перспективы Украины

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Словения стала седьмой страной, подписавшей Декларацию о европейской перспективе в Украине. Об этом сообщил в среду Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, пишет УНН.

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“Словения стала 7-й страной, которая подписала декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. Спасибо Янезу Янша (премьер-министр Словении — ред.) за твердую поддержку Украины и важную помощь в имплементации реформ. Также обсудили перспективные инвестиционные проекты в Украине и Словении”, — написал Зеленский в своем Twitter.

Добавим

Ранее Хорватия подписала Декларацию о европейской перспективе Украины. Еще раньше это же сделали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия.

Контекст

Украина в этом году начала собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС у своих зарубежных партнеров - в марте. Литва первой официально взяла на себя обязательство поддержать вступление Украины в Европейский Союз — президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа во время визита последнего в Киеве подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Как говорят обозреватели, такой подход — сбор подписей — является новой тактикой Киева к сближению с ЕС. Это подтвердили и в Офисе Президента.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, которого называют советником Президента по вопросам внешней политики, заключения декларации о европейской перспективе Украины назвал важным шагом на пути реализации стратегической цели нашего государства. Жовква отметил, что в декларации в частности признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

В то же время в экспертных кругах такой подход называют очень амбициозным и задают вопрос, сколько же стран блока готовы таким образом выразить поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. К слову, еще когда Украина была на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, сопротивление оказывали Нидерланды, где даже проводили референдум по этому поводу.