Защита пытается всячески затянуть избрание меры пресечения Тарпану: суд заявил о злоупотреблениях

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Адвокаты одиозного беглого бизнесмена Руслана Тарпана дважды требовали отвод прокуроров Романа Тилика и Александра Чечитко. Кроме того, требовали отвода и следственного судьи Чаплицкого, который ранее не удовлетворил отстранении прокуроров, сообщает УНН со ссылкой на Единый Государственный Реестр Судебных решений.

Отводе судьи

Согласно тексту постановления Киевского районного суда Одессы, защитники подозреваемого в хищении бюджетных средств на “Глубоководном выпуске” Руслана Тарпана, требовали отвод следственного судьи Чаплицкого, который не удовлетворил их заявление об отводе прокуроров Романа Тилика и Александра Чечитко.

Суд в удовлетворении заявлений адвокатов Тарпана — отказал из-за отсутствия объективных доказательств в их аргументах.

“Беспристрастность суда презюмируется пока не предоставлено доказательств обратного. Учитывая отсутствие каких-либо объективных доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях следственного судьи Чаплицкого В. В. Обстоятельств, предусмотренных ст.75УПК Украины, прихожу к убеждению, что заявление об отводе следственного судьи удовлетворению не подлежит”, — говорится в постановлении.

Отвод прокуроров

Впоследствии, один из адвокатов Тарпана (Иваненко Т. М., — ред.) в очередной раз требовал отвод прокурора Романа Тилика. Однако судья констатировал “злоупотребление правом на отвод” со стороны адвоката и оставил требование без рассмотрения.

“При ознакомлении указанного заявления об отводе прокурора, а также при ознакомлении с материалами уголовного производства находящихся на рассмотрении судьи Чаплицкого В. В., судом установлено, что указанные заявления являются полностью аналогичными, с содержанием и требованиями. Учитывая это следственный судья констатирует представление отвода повторно и наличие признаков злоупотребления этим правом исходя из таких мотивов”, — отмечается в постановлении.

Контекст

Суд избирает сейчас меру пресечения для подозреваемого Руслана Тарпана, который уже несколько лет скрывается от украинского правосудия. Прокуратура требует его ареста, однако адвокаты путем постоянных заявлений об отводах то прокуроров, то судей затягивают рассмотрение вопроса по существу.

Напомним

По данным следствия, разыскиваемый беглец Тарпан и его бывшая годами не платили налоги в Украине.

Кроме того, с 2010-го по 2017-й год (как раз в период пока строили “Глубоководный выпуск” — ред.) иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов. И происхождение этих средств, кроме украинских правоохранителей, также расследуют правоохранители Монако.