Зеленский хочет организовать встречу с Путиным с помощью Шольца и “Северного потока - 2”

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация вокруг “Северного потока - 2” могла бы стать “серьезнейшим” инструментом для переговоров Украины с Россией. Этому мог бы поспособствовать канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, передает УНН.

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“Мы сегодня говорили с канцлером Шольцем по поводу “Северного поток-2”… Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с Россией. Я считаю, что это очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы. Где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы благодаря, такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы, мне кажется, организовать встречу с президентом РФ”, - заявил Зеленский.

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В частности, Президент считает, что может использовать ситуацию с “Северным потоком-2”, чтобы вызвать Россию за стол переговоров, и решить некоторые вопросы, среди которых выполнение Минских договоренностей, и другие шаги для окончания военного конфликта на востоке Украины.

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Во время общения с журналистами в Брюсселе Владимир Зеленский также заявил, что во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном подтвердил готовность Украины к “нормандскому” формату.

Кроме того, Президент отметил, что санкционная политика после эскалации никого не интересует. Украину интересует санкционная политика до вероятной эскалации и тогда ее может и не будет.

Он подчеркнул, что "именно такие отношения, предупреждая такие опасные шаги, могут действительно остановить тот военный конфликт, который происходит на Востоке нашей страны уже восемь лет".