Саммит Восточного партнерства: лидеры ЕС признали "Ассоциированное трио" с Украиной, но промолчали о членстве

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Страны Европейского Союза и страны-участницы “Восточного партнерства” по завершению саммита в Брюсселе приняли совместную декларацию. В ней лидеры ЕС заявили, что признают "Ассоциированное трио" (Грузия, Молдова, Украина) по расширению сотрудничества с Евросоюзом, но при этом “промолчали” о членстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию.

Детали

В тексте декларации сообщается, что Евросоюз "признает европейские устремления и европейский выбор" части стран "Восточного партнерства". Там добавили, что “соглашаются с правом Украины стремиться к большему”.

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"Мы подтверждаем суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций и целей, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским Союзом", - говорится в документе.

Кроме того, там содержится официальное признание "Ассоциированного трио" (Грузия, Молдова, Украина) по расширению сотрудничества с Евросоюзом.

"Евросоюз принимает во внимание усиленную координацию между ними по вопросам, представляющим общий интерес, связанным с имплементацией Соглашений об ассоциации и свободной торговле и сотрудничестве в рамках Восточного партнерства", - говорится в документе.

В тексте документа кратко упоминается об агрессивных действиях России на украинских границах, однако конкретных заявлений в отношении страны-агрессора нет.

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"Мы глубоко озабочены продолжением дестабилизации и нарушениями принципов международного права во многих частях региона Восточного партнерства, представляющего угрозу миру, безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.

Там призвали задействованные стороны конфликта к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию конфликтов в регионе Восточного партнерства на основе принципов и норм международного права.

В итоговой декларации сообщается, что Евросоюз по-прежнему выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ всех стран "Восточного партнерства".

Там также идет речь о неизменном стремлении к укреплению демократии и верховенства закона, и защите прав человека, основополагающих свобод, как главной цели сотрудничества в рамках "Восточного партнерства".

Добавим

Украина в этом году начала собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС у своих зарубежных партнеров.

15 декабря седьмая страна Евросоюза - Словения - подписала Декларацию о европейской перспективе в Украине.

Ранее Хорватия подписала Декларацию о европейской перспективе Украины. Еще раньше это же сделали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия.

Как говорят обозреватели, такой подход — сбор подписей — является новой тактикой Киева к сближению с ЕС. Это подтвердили и в Офисе Президента. Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, которого называют советником Президента по вопросам внешней политики, заключения декларации о европейской перспективе Украины назвал важным шагом на пути реализации стратегической цели нашего государства. Жовква отметил, что в декларации в частности признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

В то же время в экспертных кругах такой подход называют очень амбициозным и задают вопрос, сколько же стран блока готовы таким образом выразить поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. К слову, еще когда Украина была на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, сопротивление оказывали Нидерланды, где даже проводили референдум по этому поводу.