Посол Мельник призвал новое правительство ФРГ отказаться от блокирования и предоставить Украине оборонительное оружие

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Welt призвал новое федеральное правительство Германии во главе с Олафом Шольцем отказаться от блокирования поставок и срочно предоставить Украине оборонительное оружие, пишет УНН.

Детали

Так, Мельник призвал правительство Германии "наконец отбросить политику блокировки и срочно предоставить Украине оборонительное оружие".

Речь идет прежде всего о защите воздушного пространства от российских бомбардировщиков и ракет и об обороне украинского побережья.

Он также считает тезис, "что это может спровоцировать Россию", что есть в немецких правительственных кругах, "нелепым".

"Наложенное Берлином вето на символические поставки оборонительного оружия через НАТО вызвало шок в украинском обществе и привело к огромной потере доверия к Германии. Украина оставлена в одиночестве на фоне новой российской военной угрозы. ФРГ обязана помочь укрепить нашу обороноспособность!" - написал он в Twitter.

Контекст

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о блокировке Германией поставок оружия Киеву по линии НАТО и о том, что Украина будет стремиться покупать оружие с помощью двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.

Резников сообщил Financial Times, что "Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противотанковых винтовок и противоснайперских систем через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам". Однако, как отмечено, Германия с тех пор смягчила позицию по первому пункту, считая это оружие несмертоносным.

Позже немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки оборонительного вооружения в Украину по линии НАТО.

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