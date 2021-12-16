Украина предлагает НАТО усилить сотрудничество в Черноморском регионе

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина обсуждает с НАТО возможность усиления сотрудничества в регионе Черного и Азовского морей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

Так, Зеленский заявил, что обсудил со Столтенбергом элементы нашего взаимодействия, участие в миссиях под эгидой НАТО и военных учениях.

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"Хочу подчеркнуть, что Украина является надежным партнером Альянса, который стремится развивать и углублять наше взаимодействие. В этой связи мы обсуждаем возможность усиления сотрудничества в регионе Черного и Азовского морей", — сказал Президент.

Детали

С его слов, Украина инициировала переговорный процесс партнерства в Черноморском регионе для повышения мер доверия, увеличение количества учений и мероприятий подготовки.

"Надеемся, что эта инициатива найдет отклик у наших партнеров, ведь стабильность в Черноморском регионе — это наш общий интерес", — добавил Глава государства.

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Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что обсудил с украинской стороной укрепление нашего партнерства в Черноморском регионе, чтобы дать отпор “дестабилизирующим действиям России”.