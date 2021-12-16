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Маневры российских самолетов у границы: пограничники сообщили о ситуации
Маневры российских самолетов у границы: пограничники сообщили о ситуации
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Президент Литвы о скоплении российских сил возле Украины: это самая опасная ситуация за последние 30 лет

Президент Литвы о скоплении российских сил возле Украины: это самая опасная ситуация за последние 30 лет

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Европейский союз столкнулся с самой опасной ситуацией за последние 30 лет в связи со скоплением российских сил у границ Украины и на ее окупированной территории. Об этом заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа перед стартом саммита Европейского союза, передает корреспондент УНН.

Цитата

“К сожалению, мы наблюдаем сосредоточение, усиление российских вооруженных сил вдоль украинской границы и, вероятно, столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет”, — сказал Науседа.

Детали

Он отметил, что говорит не только об Украине, но и о восточном фланге НАТО в целом, а также о Балтийском регионе.

“Я считаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить худший сценарий, который, к сожалению, мы не можем исключить. Худший сценарий — военная интервенция на территории Украины”, — добавил президент.

По его словам, у ЕС достаточно инструментов, чтобы остановить агрессивное поведение России.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

Лидеры ЕС сегодня, 16 декабря, обсудят наращивание российских войск у границы Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, Литва
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