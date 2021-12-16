Изменения в Конституцию по децентрализации: в ВР должны наработать предложения до 1 марта

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Верховной Раде создали межкомитетскую рабочую группу по подготовке комплексных законодательных предложений по внесению изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации. Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Детали

Как сообщается на сайте парламента, созданная рабочая группа будет работать на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и комитета по вопросам правовой политики. Председателем рабочей группы стал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

Отмечается, что уже завершены "консультации наработок с органами местного самоуправления, со всеми профильными ассоциациями, и теперь дело за парламентом".

Ключевыми политическими вопросами, как указано, станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.

Согласно распоряжению председателя Верховной Рады, члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.

Добавим

В феврале этого года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты должны в текущем году принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти.

Следует отметить, что это не первая попытка внести изменения в Конституцию по децентрализации. Но, как указывают эксперты, политические обстоятельства не позволили Верховной Раде принять поданные Президентом Украины изменения в Конституцию по децентрализации.

Так, 31 августа 2015-го после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации под зданием парламента начались столкновения. Протестующие начали забрасывать стражей порядка петардами и дымовыми шашками, позже один из присутствующих бросил в группу силовиков боевую гранату, были погибшие. В произошедшем под Радой пострадали около 150 человек.