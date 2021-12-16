Верещук поблагодарила нардепов за заботу о пленниках Кремля

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук поблагодарила Верховную Раду за принятие в первом чтении законопроекта о социальной и правовой защите пленников Кремля, передает УНН.

Речь о законопроекте “О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей”.

“Большое спасибо 328 народным депутатам, которые поддержали этот важный законопроект. Денежная и жилищная поддержка, медицинская и реабилитационная помощь — все это очень ждут политзаключенные и их семьи”, — написала Верещук в своем Facebook, призывая депутатов не медлить с окончательным принятием закона.