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Кулеба о встрече Зеленского с Шольцем: канцлер был “осторожным”, лидеры “почувствовали друг друга”

Кулеба о встрече Зеленского с Шольцем: канцлер был “осторожным”, лидеры “почувствовали друг друга”

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В рамках визита на саммит Восточного партнерства, чрезвычайно важной для Украины была встреча Президента Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Немецкий лидер был довольно "осторожным", однако имел четкую позицию по эскалации РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам визита украинской делегации в Брюссель, общаясь с пользователями Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Безусловно, две ключевые встречи (в Брюсселе - ред.), первая - это первое знакомство и первый контакт с новым канцлером Германии. Могу сказать, что господин Шольц был, и это естественно, довольно осторожным, он еще присматривается к ситуации. Но четко прозвучало, что Германия - на стороне Украины в этой ситуации, есть четкое понимание, кто не несет ответственность за эскалацию и за блокирование Минского процесса”, - сказал Кулеба.

“С Германией нужно будет много работать с новым правительством. Есть разные мнения в этом правительстве, но очень важно что Президент и канцлер Шольц переговорили, почувствовали друг друга, и разошлись думать и работать дальше”, - рассказал он.

Детали

По словам министра, вторая встреча, которая была крайне важной - это мини-саммит тройки “нормандского формата” Украины, Франции и Германии, где были скоординированы позиции, как действовать дальше для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.

“Все что, к сожалению, делает сейчас Россия - это отвержение и сосредоточение внимания на деструктивном военно - безопасностном треке”, - добавил он.

Добавим

Накануне на полях саммита Восточного партнерства 15 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел свою первую встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцоем.

Во время переговоров Зеленский, в частности “выразил надежду, что новое немецкое правительство будет поддерживать европейскую и евроатлантическую перспективу Украины”.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия, Дмитрий Кулеба
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