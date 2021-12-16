США подталкивают ЕС к введению санкций, затрагивающих энергетику и банки, против РФ в случае нападения на Украину - Bloomberg

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Администрация Джо Байдена подталкивает союзников по Европейскому Союзу к завершению широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые могут быть введены совместно с США, если Кремль нападет на Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отмечается, что срочность усугубляет тот факт, что Владимир Путин не показал никаких признаков отвода тысяч солдат, которых он скопил у границ своего соседа. США считают, что согласование конкретных вариантов санкций станет твердым сигналом для президента России.

Эти меры находятся на рассмотрении. Они основаны на многочисленных разговорах, которые имели место между США, Великобританией, Германией, Францией и Италией, а также с ЕС.

Страны ЕС заявляют, что слишком поспешное определение мер может подорвать усилия по урегулированию кризиса дипломатическим путем.

США считают, что пакет необходимо подготовить, чтобы усилия по сдерживанию России вызывали доверие.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры, длившихся два часа по видеосвязи. Байден пригрозил Путину "сильными экономическими санкциями", если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

Напомним

Лидеры ЕС сегодня, 16 декабря, обсуждали наращивание российских войск у границы Украины.

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