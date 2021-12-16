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Маневры российских самолетов у границы: пограничники сообщили о ситуации
Маневры российских самолетов у границы: пограничники сообщили о ситуации
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Кулеба: сейчас в ЕС нет дискуссии относительно того, наказывать ли Россию в случае вторжения в Украину

Кулеба: сейчас в ЕС нет дискуссии относительно того, наказывать ли Россию в случае вторжения в Украину

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сейчас в Евросоюзе нет дискуссии относительно того, наказывать ли Россию в случае вторжения в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Давайте четко скажем. В ЕС существует консенсус, в том числе его поддерживают Германия, Франция и другие названные вами страны. Что в случае военного вторжения России в Украину, новой волны вторжения, против нее будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции. Вопрос лишь в том, доводить ли сейчас до России полный перечень этих последствий, или все же сохранять возможность для диалога с ней на этом этапе. Но дискуссии об этом, наказывать Россию или не наказывать в случае агрессии против Украины — нет. Однозначно карать! И по этому поводу есть полное взаимопонимание", - заявил Кулеба.

Добавим

Сегодня Европарламент призвал отключить РФ от системы SWIFT в случае нового вторжения в Украину.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры по видеосвязи, которые длились два часа. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

Напомним

Лидеры ЕС сегодня, 16 декабря, обсудили наращивание российских войск возле границы Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба
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