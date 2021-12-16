Кулеба: сейчас в ЕС нет дискуссии относительно того, наказывать ли Россию в случае вторжения в Украину

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сейчас в Евросоюзе нет дискуссии относительно того, наказывать ли Россию в случае вторжения в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“Давайте четко скажем. В ЕС существует консенсус, в том числе его поддерживают Германия, Франция и другие названные вами страны. Что в случае военного вторжения России в Украину, новой волны вторжения, против нее будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции. Вопрос лишь в том, доводить ли сейчас до России полный перечень этих последствий, или все же сохранять возможность для диалога с ней на этом этапе. Но дискуссии об этом, наказывать Россию или не наказывать в случае агрессии против Украины — нет. Однозначно карать! И по этому поводу есть полное взаимопонимание", - заявил Кулеба.

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Сегодня Европарламент призвал отключить РФ от системы SWIFT в случае нового вторжения в Украину.