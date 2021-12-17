Украина готова пойти в арбитраж из-за поведения Польши относительно разрешений для перевозчиков

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина рассматривает возможность обращения в арбитраж через уменьшение Польшей количества разрешений по международным автомобильным перевозкам. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, отвечая на вопросы нардепов в парламенте, передает корреспондент УНН.

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“Действительно, ситуация еще хуже, не только потому, что сокращается за последние 4 года количество разрешений, а и связана с тем, что наш экспорт увеличивается. То есть, за последние 5-6 лет товарооборот между двумя странами увеличился более чем в 2 раза, параллельно с этим количество разрешений уменьшилось на 40 тысяч”, — сказал Кубраков.

“Конечно, мы работаем и с Еврокомиссией, и с нашими европейскими коллегами, и с польскими коллегами, мы готовы пойти на любые меры, только чтобы решить этот вопрос, ищем компромисс с польским коллегами, рассматриваем возможность обращения в арбитраж”, — заявил он.

Детали

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что он лично и Президент Украины на самом высоком политическом уровне в Евросоюзе и с Республикой Польша ведут "достаточно сложную и напряженную беседу по этому поводу”.

“Мы действительно начали уже переговорные процедуры, и действительно следующий шаг — это соответствующий арбитраж о невыполнении соответствующего пункта Соглашения об ассоциации одной из стран”, — заявил Премьер.

Ранее

В 2020 году Украина указывала на необходимость обеспечения украинских автоперевозчиков достаточным количеством разрешений Польщей на тех условиях, которые были определены на момент подписания ассоциации Украина-ЕС. В Мининфраструктуры отмечали, что количество двусторонних разрешений должно быть на паритетной основе. Однако транзитные перевозки не должны ограничиваться ни одной из сторон.

Там отмечали, что квота польских разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок не должна быть меньше, чем 200 тысяч.

Вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков Польшей Украина поднимала и на самом высоком уровне в 2021 году.