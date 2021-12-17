Шкарлета вызвали в НАПК из-за недостоверностей в декларации

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило для объяснения относительно нарушения в декларации министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Об этом сообщили в НАПК, пишет УНН.

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“20-24 декабря Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает 15 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований Законов Украины "О предотвращении коррупции“ и "О политических партиях в Украине“... Так, в связи с признаками недостоверных сведений в декларации приглашается Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Во время проверки было выяснено, что Шкарлет занизил почти на 240 тысяч стоимость приобретаемого авто Mitsubishi Pajero Wagon; не объяснил происхождение 60 тысяч гривен и 20 тысяч долларов; не задекларировал квартиру, записанную на мать, а также не предоставил подтверждения доходов своей матери на сумму более 4,6 миллиона гривен.

Отмечается, что Шкарлета в НАПК ждут 23 декабря на 11:00.

Напомним

В июле этого года Верховная Рада приняла законопроект № 4651 с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского об ужесточении наказания за декларирование недостоверной информации и непредставление чиновником декларации. Народные депутаты отдали 315 голосов “за”.



