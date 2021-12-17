РФ опубликовала предложения США по НАТО: под чем Москва предложила поставить подпись Вашингтону, среди пунктов - Украина

КИЕВ. 17 декабря. УНН. МИД РФ в пятницу опубликовал проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО, пишет УНН со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

В документах содержатся некоторые тезисы, под которыми США и НАТО теоретически могли бы подписаться, — например, о “главной ответственности” Совбеза ООН за “поддержание международного мира и безопасности”, а также “необходимости объединения усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности”.

СМИ РФ отмечают, “что с ключевыми тезисами Запад не согласится”.

Москва предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. Более того, Вашингтону предложено подписаться под тезисом о том, что ему отныне запрещено развивать с этими странами “двустороннее военное сотрудничество”. Речь в первую очередь идет об Украине и Грузии.

Проект договора с США состоит из восьми статей. В начале документа отмечается, что Москва и Вашингтон в своих отношениях руководствуются принципами, содержащимися в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Основополагающем акте РФ-НАТО, а также других международных договорах. Затем следует тезис о “недопустимости в их (РФ и США) взаимных, как и в целом в международных отношениях, применения силы или угрозы силой каким-либо другим образом, несовместимым с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций”. Далее говорится о “главной ответственности” Совбеза ООН за “поддержание международного мира и безопасности”, “необходимости объединения усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности”, а также необходимости “неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела”. Целью документа заявлено, в частности, “усовершенствование имеющихся либо создание дополнительных действенных и оперативно запускаемых механизмов взаимодействия для урегулирования возникающих проблемных вопросов и разногласий”.

В статье 1 говорится о том, что “стороны взаимодействуют на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга и в этих целях”, не предпринимая действий, затрагивающих безопасность другой стороны, “не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны”.

Стороны, говорится в статье 2, “добиваются того, чтобы любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в Уставе ООН”.

В статье 3 утверждается, что “стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой стороны”.

Ключевое значение для Москвы имеет статья 4: “Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. Там же отмечено, что “Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество”.

Статья 5 говорит о том, что “стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий сторон”.

Затем в статье 6 говорится о том, что “стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой стороны”. О том, что стороны исключают развертывание ядерного оружия и возвращают такое оружие, “уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию”, говорится в статье 7.

В финальной статье констатируется, что “договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур”.

НАТО: Москва требует исключить присоединение Украины к Альянсу

Соглашение с НАТО, содержащее девять статей, выдержано в том же духе. В частности, в его статье 1 говорится, что “участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности”. “Они не укрепляют свою безопасность индивидуально... за счет безопасности других. Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций”, — констатируется там же.

В документе говорится о необходимости применения “механизмов срочных консультаций... включая Совет Россия—НАТО”, содержится тезис, что “участники не рассматривают друг друга в качестве противников”. РФ и США, как следует из проекта соглашения, “исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников”.

Ключевые статьи — 6 и 7, и они также касаются вопросов расширения альянса. “Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств”, — говорится в документе. И отмечается: “Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии”.

Контекст

Напомним, что 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости в диалоге с США и их союзниками добиваться “договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости к ее территории”. Он подчеркнул: России нужны “именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя устные обязательства (о том, что после воссоединения Германии НАТО не будет расширяться на восток)”. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия в ближайшее время представит соответствующие предложения. В среду, 15 декабря, на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала Вашингтону два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.

Отметим, что эта идея довольно сильно напоминает инициативу Москвы двенадцатилетней давности. В 2009 году, уже после войны с Грузией, Россия предлагала Западу подписать “Договор о европейской безопасности”. Там также говорилось, например, о следующем: “Участник настоящего договора не осуществляет действий или мероприятий, существенно затрагивающих безопасность одного или нескольких участников настоящего договора, не участвует в них или не поддерживает их”. Инициатива ничем не кончилась, но проект документа до сих пор можно найти на сайте Кремля.