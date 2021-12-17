Рада повысила именные стипендии: студентам вузов будут платить дополнительных 1680 грн

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в пятницу приняла постановление № 6413 относительно изменения размера именных стипендий Верховной Рады. Решение поддержало 317 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, постановление предусматривает установить такие размеры именных академических стипендий Верховной Рады Украины:

для студентов учреждений профессионального перед высшим образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень “младший специалист”, образовательно-профессиональный степень “профессиональный младший бакалавр”, образовательные ступени “младший бакалавр” или "бакалавр“, - 3320 гривен на месяц (была 2130 гривен на месяц);

для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательные степени “младший бакалавр”, “бакалавр" или ”магистр", — 4400 гривен в месяц (была 2720 гривен в месяц).

Кроме того, парламент 321-м голосом принял постановление № 6414 о повышении размера социальных стипендий Верховной Рады. Документом устанавливается, что размер социальных стипендий ВР определяется с учетом размера социальной стипендии, установленной в соответствии с законодательством Кабмином для соискателей профессионального и высшего образования, которым назначены социальные стипендии соответствующей категории, степени образования и возраста, увеличенного на 50%.

Что было ранее

Правительство в сентябре приняло постановление, согласно которому с 1 января 2022 года академические и именные стипендии соискателей высшего, профессионального образования увеличиваются более чем в 1,5 раза, профессионального (профессионально-технического) образования — более чем в 2,5 раза.