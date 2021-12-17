Рада провалила отсрочку РРО малому бизнесу

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во время внеочередного заседания народные избранники не смогли включить в повестку дня законопроект № 6376 относительно отсрочки применения кассовых аппаратов (РРО) малым бизнесом, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко поставил на голосование для включения в повестку дня проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога), № 6376.

"За" проголосовало 102 нардепа, поэтому по результатам голосования решение не было принято.

Корниенко отметил, что поскольку решение не принято, законопроект не может рассматриваться на этом заседании и закрыл внеочередное пленарное заседание.

Добавим

Это происходит на фоне протестов под стенами парламента представителей "ФОПов". Один из них был и сегодня - со стычками, файерами и потерпевшей женщиной от взрыва петарды. В то же время, после провала законопроекта по РРО в Раде участники сегодня решили разойтись.

При этом, как утверждают в движении “SaveФОП”, они были не за внеочередную сессию, чтобы отсрочить на год РРО для тех, кто еще не фискализирован. Вместо этго, указывали в движении, они будут настаивать и в дальнейшем на принятии законопроекта № 5866 (1).

Это последнее заседание ВР в этом году, следующее - 25 января. Поэтому, не исключено, что акции тогда продолжатся.