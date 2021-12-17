Верещук напомнила внутренне перемещенным лицам о необходимости получения новых карт в Ощадбанке

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук на своей странице в Facebook сообщила внутренне перемещенным лицам о том, что им необходимо обратиться в отделение Ощадбанка для того, чтобы получить новую карточку, передает УНН.

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“Обращаюсь ко всем внутренне перемещенным лицам, которые пользуются картами Ощадбанка по тарифному пакету "Мой счет". Если срок действия вашей карты закончился или заканчивается, надо посетить ваше отделение банка и получить новую карту. Ощадбанк пошел нам навстречу и не будет блокировать карты до 1 апреля 2022 года. (Затем карточки, срок действия которых истек, будут блокироваться)”, — написала она.

Для удобства можно воспользоваться электронной очередью на сайте Ощадбанка, добавляет Верещук.

“Итак, очень прошу вас заранее позаботиться о картах Ощадбанка. Со своей стороны госбанк обещал приложить максимум усилий для обеспечения скорости и комфорта при получении новых карт. Спасибо нашим СМИ, которые распространят эту информацию. Очень важно, чтобы внутренне перемещенные лица получили новые карты Ощадбанка до 1 апреля 2022 года”, — резюмировала она.