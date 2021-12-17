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Верещук напомнила внутренне перемещенным лицам о необходимости получения новых карт в Ощадбанке

Верещук напомнила внутренне перемещенным лицам о необходимости получения новых карт в Ощадбанке

Ирина Верещук

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук на своей странице в Facebook сообщила внутренне перемещенным лицам о том, что им необходимо обратиться в отделение Ощадбанка для того, чтобы получить новую карточку, передает УНН.

Цитата

“Обращаюсь ко всем внутренне перемещенным лицам, которые пользуются картами Ощадбанка по тарифному пакету "Мой счет". Если срок действия вашей карты закончился или заканчивается, надо посетить ваше отделение банка и получить новую карту. Ощадбанк пошел нам навстречу и не будет блокировать карты до 1 апреля 2022 года. (Затем карточки, срок действия которых истек, будут блокироваться)”, — написала она.

Для удобства можно воспользоваться электронной очередью на сайте Ощадбанка, добавляет Верещук.

“Итак, очень прошу вас заранее позаботиться о картах Ощадбанка. Со своей стороны госбанк обещал приложить максимум усилий для обеспечения скорости и комфорта при получении новых карт. Спасибо нашим СМИ, которые распространят эту информацию. Очень важно, чтобы внутренне перемещенные лица получили новые карты Ощадбанка до 1 апреля 2022 года”, — резюмировала она.

Источник: УНН
Теги: Украина, Ощадбанк, Ирина Верещук
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