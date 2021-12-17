Главнокомандующий армии Швеции призвал США увеличить присутствие войск в Европе из-за действий России

КИЕВ. 17 декабря. УНН. США должны усилить военную группировку в Европе, если конфликт России и Украины обострится, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Биден, пишет Politico, передает УНН.

Детали

“Если ситуация будет ухудшаться, я верю, что было бы хорошо иметь большее присутствие”, — ответил генерал на вопрос, хотел бы он видеть в регионе больше американских войск в случае вторжения России в Украину.

Биден призвал европейские страны активизировать координацию в случае российского наступления на Украину.

Главнокомандующий королевским вооруженными силами сделал это заявление после встречи с коллегами, в том числе председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Он отметил, что Швеция продолжит обмениваться разведдаными с США. По словам Бидена, Швеция, однако, не планирует входить в НАТО.

Дополнение

Планов отправлять американские войска в Украину у властей США никогда не было, заявил 15 декабря президент Джо Байден. Однако США и НАТО могут усилить военное присутствие в странах “бухарестской девятки” — Румынии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии.

Добавим, что Швеция поддерживает создание военной миссии ЕС в Украине.