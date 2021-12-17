"Угольное дело": Порошенко пытались вручить повестку, но он проигнорировал следователей - ГБР

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко пытались вручить повестку о вызове, но он проигнорировал следователей. Об этом сообщили в ГБР и добавили, что речь идет о расследовании преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНРВ" и "ДНР", передает УНН.

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“Петр Порошенко проигнорировал следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку о вызове”, — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что повеску пытались вручить у здания ВР, "однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении".

Детали

Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.