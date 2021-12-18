Сложение 150 нардепами мандатов не приведет к роспуску ВР - Совгиря

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сложение 150 народными депутатами полномочий не приведет к роспуску Верховной Рады и досрочным выборам. Об этом сообщила народный депутат от “Слуги народа”, представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря, пишет УНН.

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“Относительно распространенной в отдельных источниках информации о возможных досрочных выборах в Верховную Раду в результате сложения мандатов 150 народными депутатами отмечаем, что статьей 90 Конституции Украины определены исчерпывающие основания для досрочного прекращения полномочий ВРУ и как следствие проведение внеочередных парламентских выборов”, — написала Совгиря.

Детали

По ее словам, составления 150 народными депутатами мандатов само по себе не может быть основанием для досрочных выборов, если это не приведет к расформированию коалиции депутатских фракций (с дальнейшей невозможностью ее образования в определенные сроки) или к тому, что в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не будут начинаться.

“При этом даже в случае временной неполномочности ВРУ (часть вторая статьи 82 Конституции Украины) будет возможность замещения народных депутатов Украины, полномочия которых были досрочно прекращены, другими депутатами в соответствующем избирательном списке кандидатов, с последующим восстановлением деятельности и полномочности парламента”, — сообщила Совгиря.

Совгиря отметила, что решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается Президентом Украины после консультаций с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины и является его правом, которым он может не воспользоваться даже при наличии оснований, предусмотренных статьей 90 Конституции.

Дополнения

Сопредседатель “Оппозиционной платформы — За жизнь” Юрий Бойко заявлял, что 44 нардепа из фракции готовы сложить мандаты. По его словам, таким образом “ОПЗЖ” хочет принудить к роспуску парламента и объявлению досрочных парламентских выборов.

Напомним, по данным опроса социологической группы “Рейтинг”, проведенного с 4 до 9 ноября 2021 года, более половины украинцев выступает за роспуск парламента и назначение новых выборов.