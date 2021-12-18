59% украинцев считают, что никто из политиков не сделал ничего важного для Украины в 2021 году - опрос

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Почти 60% украинцев считают, что никто из украинских политиков не сделал ничего важного для Украины в 2021 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные социологического исследования "Итоги-2021 и прогнозы-2022".

Детали

Так, 59% украинцев считает, что никто из украинских политиков не сделал ничего важного для Украины за этот год. Среди них 38% не выбрали ни одного политика, ответив "никто" на вопрос, о том кто сделал для страны больше всего за 2021 год. И еще 21% респондентов указали, что им трудно дать ответ.

Однако первое место граждане все же отдали Владимиру Зеленскому. Он больше всего запомнился 32% украинцев за 2021 год. Среди них большую долю составляет молодежь до 24 лет - 49%. А меньше всего он запомнился респондентам 55 и более лет - 23%.

На втором месте среди политиков, которые больше всего запомнились украинцам в этом году Дмитрий Разумков - 12%. Третье место принадлежит Петру Порошенко-7%. И с небольшим отрывом четвертое место занимает Юрий Бойко, он больше всего запомнился 6% украинцам

а вот на вопрос " кто больше всего сделал для страны?"59% Из респондентов не выбрали никого из политических деятелей. За действующего президента В. Зеленский-24%, что в целом совпадает с его рейтингом. Согласно возрастному распределению такое мнение поддерживают 44% молодежи и 17% старшего поколения.

Тогда как 3% респондентов считают, что Д. Разумков сделал больше всего для страны. 4% - П. Порошенко, и еще 3% респондентов выбрали Ю. Бойко. А в то, что премьер-министр Денис Шмигаль сделал что-то хорошее верит 0,8% населения.

Кроме этого, никто из оппозиционеров не вышел за пределы 4% в вопросе чего-то хорошего сделанного для граждан в 2021 году.



Данные получены по результатам социологического исследования 2Підсумки-2021 и прогнозы-2022", которое провел Украинский институт будущего (UIF) совместно с социологической компанией New Image Marketing Group среди 2400 респондентов по методике face-to-face в период с 28 ноября по 10 декабря 2021 года.

Добавим

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в первой половине декабря, то наибольшую поддержкуодержала быпартия “Европейская солидарность”, далее идет “Слуга народа”