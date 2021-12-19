Сенат США рассмотрит санкции против "Северного потока-2" до 14 января

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сенат США рассмотрит законопроект по санкциям против “Северного потока-2” до 14 января следующего года, заявил лидер демократов в верхней палате Чак Шумер, передает УНН из ссылкой на трансляцию его выступления.

Цитата

“Не позднее 14 января 2022 года начнется рассмотрение S.3436 (Документа, предусматривающего введение санкций против Северного потока-2” — ред.), представленного ранее сегодня Тедом Крузом“, — сказал Шумер.

Детали

Законопроект S.3436 внес республиканец Тед Круз. После этого они с Шумером начали переговоры. Как сообщает Bloomberg, представитель республиканцев пообещал перестать блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности в обмен на рассмотрение сенатом его инициативе.

По информации The Hill, Круз и Шумер уже договаривались проголосовать за санкции против “Северного потока-2” как поправку к оборонному бюджету в обмен на прекращение блокирования республиканцем нескольких кандидатов на должности послов США. Против поправок тогда выступил республиканец Марко Рубио, который в свою очередь хотел добиться голосования на его предложение запретить импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Дополнение

В сенат входят 100 законодателей, по 50 от республиканцев и демократов. Для утверждения документа верхней палатой он должен получить 60 голосов. После голосования в сенате инициативу направят в палату представителей. Если конгресс одобрит введение санкций, то документ должен подписать президент Джо Байден.

Проект оборонного бюджета США был опубликован в декабре. Санкции против “Северного потока-2” в нем не упоминаются.