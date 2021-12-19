В Лондоне считают маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес усомнился, что Лондон и его союзники отправят войска в Украину в случае российского вторжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеоинтервью для журнала The Spectator.

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“Украина не является членом НАТО, поэтому крайне маловероятно, что кто-то отправит туда солдат, чтобы бросить вызов России”, — отметил Уоллес интервью.

“Мы не должны обманывать людей, что могли бы это сделать. Украинцы об этом знают”, — добавил министр. По словам Уоллеса, Великобритания может помочь Украине в “наращивании потенциала”. При этом угроза является угрозой жестких экономических санкций — та форма сдерживания России, которой Лондон будет придерживаться с наибольшей вероятностью, отметил он. Одной из таких мер, по словам главы Минобороны Великобритании, может стать отключение России от международной платежной сети SWIFT.

Конфликт Москвы и Запада

Запад обвиняет Москву в эскалации конфликта с Украиной и угрозе военного вторжения в эту страну. Москва отрицает такие намерения и в свою очередь обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров у российских границ.

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17 декабря МИД России опубликовало список требований к НАТО, что предусматривает отказ от дальнейшего расширения Восток и приема в состав альянса Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию РФ.