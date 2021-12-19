Епифаний заявил, что священникам РПЦ не место в украинской армии во время войны

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил принятия закона о военном капелланстве, за который парламент проголосовал в конце ноября и добавил, что священникам РПЦ не место в украинской армии во время войны. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

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По его словам, путь к принятию документа длился более пяти лет, существовало более 10 законопроектов.

"Они не удовлетворяли церкви, религиозные организации в Украине, имеющие своих капелланов. Но в украинской армии около 80% капелланов — это капелланы ПЦУ. Поэтому мы благодарны Верховной Раде, что наконец все же сумели принять соответствующий законопроект”, — сказал глава Православной церкви Украины.

Епифаний обратил внимание, что из документа убрали положение о запрете работать в армии священникам религиозных организаций, центральные организации которых расположены в стране, признанной агрессором.

“Это было вычеркнуто. Но там идет ссылка на основной закон, в котором это четко прописано. И есть закон о переименовании так называемой "Украинской православной церкви" на Русскую Православную Церковь в Украине. Он сейчас не выполняется. Но придет время, когда он будет выполняться. Частично приостановлен приказ Минкульта о переименовании”, — отметил он.

Епифаний выразил убеждение, что Конституционный суд, который сейчас рассматривает соответствие этого переименования основному закону, в конечном итоге признает его конституционность такого требования.

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“С другой стороны, наши военнослужащие не примут сейчас российского священника в свои ряды. Есть масса примеров, можно найти в открытом доступе, в интернете, как они, начиная с 2014 года, благословляли главарей, благословляли тех, которые уничтожали наших военных. Таких случаев есть очень и очень много. И потому не место российским священникам в украинской армии во время войны, реальной войны, которая происходит”, — считает глава ПЦУ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О Службе военного капелланства”.