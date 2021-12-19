Сегодня три года как Сытник возглавляет Антикоррупционное бюро в статусе коррупционера

КИЕВ. 19 декабря. УНН. 19 декабря 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро Артём Сытник официально был внесён в государственный реестр коррупционеров. С тех пор прошло три года, но ничего не изменилось, сообщает УНН.

Детали

Накануне в Национальном агенстве по противодействию коррупции (НАПК) подтвердили, что Сытник по-прежнему в реестре и свой статус не обжаловал.

Напомним, Сытник был наказан за отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и при этом директор Антикоррупционного бюро не указал эту сумму, а именно 25 тысяч гривен, в декларации.

Добавим

К слову, в следующем году истекает срок полномочий Сытника как главы НАБУ, однако он будет исполнять обязанности до назначения нового директора, которого будут избирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.

Добавим, что в НАБУ за время своего существования ни разу не было аудита, а уровень доверия украинцев к детективам за 5 лет упал в два раза.

Деятельность НАБУ положительно оценивают только 1% опрошенных украинцев.