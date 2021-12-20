Резников заявил, что опыт ВСУ является лучшим в противостоянии с Россией
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр обороны Алексей Резников заявил, что опыт Вооруженных сил Украины является лучшим опытом в противостоянии Российской Федерацией, передает УНН со ссылкой на интервью министра для "АрміяInform".
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“Не только Украина заинтересована быть членом безопасности альянсов, но и другие страны, в том числе Королевство Дания, я думаю, будут заинтересованы быть с нами в различных альянсах. Потому что тот опыт, который украинские Вооруженные силы, наверное, сегодня это лучший опыт противостояния агрессору такой мощности”, — сказал Резников.
Детали
Он добавил, что Украина может сотрудничать на двусторонней основе со странами Nordic Group, в частности Балтии, Данией, Норвегией, Швецией, Финляндией и Великобританией для усиления стран. “То есть это будет win-win situation”, — подчеркнул министр.
Также Резников заявил, что Украина имеет суверенное право присоединяться к любому альянсу согласно решению Бухарестского саммита 2008 года. “Где было официально сказано, что Грузия и Украина имеют открытые двери для вступления в НАТО”, — подчеркнул он.
Дополнение
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия еще не приняла решение о возможном вторжении в Украину.
Салливан также заявил, что США готовы обсуждать с Россией передан ей список требований относительно гарантий безопасности, но Вашингтон имеет и собственные предложения.
Контекст
Содержание этого списка из восьми пунктов, переданного американским властям, российский МИД раскрыл 17 декабря. В частности, Россия считает, что США не должны создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и призывает Вашингтон принять обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры с Россией по безопасности должны происходить с участием партнеров США в Европе. В Евросоюзе подчеркнули, что Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые они хотели бы поступить.
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.
Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.