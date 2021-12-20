"Европа в опасности": Боррель раскритиковал действия России на границе Украины и "Северный поток-2"
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Для стран Евросоюза “настал момент проявить твердость и единство, чтобы противостоять попыткам России дестабилизировать Украину, заявил в своем блоге в воскресенье, 19 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает УНН со ссылкой на DW.
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“Мы знаем, что одних лишь слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчеты российского руководства”, что стягивает войска к границам Украины, отметил глава дипломатии ЕС. Поэтому, добавил он, так важно, что европейские лидеры решили продлить существующие экономические санкции и “предупредили Россию о серьезных последствиях в случае каких-либо действий против Украины”.
“Россия использует энергоресурсы в качестве политического инструмента”
Кризис у границ Украины разворачивается на фоне чрезвычайно высоких цен на энергоносители, отметил Боррель: только в декабре цены на газ выросли на 40%, а по сравнению с летом рост составил 300 процентов.
По оценке дипломата, Москва использует энергоресурсы как инструмент политического влияния, как, например, это произошло в Молдове. “И хотя, строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставке газа, многие видят в его отказе увеличивать объемы экспорта в Европу или пополнять запасы складских помещений, принадлежащих Газпрому, способ давления на ЕС. Прежде всего — для получения лицензии на запуск газопровода “Северный поток-2”, — отметил он.
Боррель добавил, что Европейская комиссия не считает этот проект приоритетным. По его словам, трубопровод “продолжает оставаться вопросом для обсуждения” и “в любом случае должен соответствовать требованиям европейских нормативных актов”.
“Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему”
Говоря о росте напряжения у границ Украины, дипломат отметил, что конечные намерения Москвы в отношении Киева не понятны, “за исключением того, что она угрожает Украине и стремится ее ослабить”. “Возможны разные сценарии. .Нам нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему”, — подчеркнул он.
Боррель также упомянул о списке требований МИД РФ с США и НАТО по “гарантий безопасности”. Евросоюз должен участвовать в подобных дискуссиях, отметил Боррель, указав на то, что ключевые принципы европейской политики безопасности изложенные в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии: “ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией”.
“Европа в опасности”
Напряжение в отношениях с Россией, а также “жестокий, репрессивный и незаконный характер режима Александра Лукашенко” в Беларуси, по мнению Борреля, четко демонстрируют, с какими угрозами сталкивается Европа. Среди них — “гибридная тактика, силовая политика, запугивание и дезинформация”. “На карту поставлена не только судьба отдельных стран и обществ, — отмечает дипломат, — но и более общие принципы, лежащие в основе европейской структуры безопасности”.
На этом фоне, считает Боррель, Евросоюзу “крайне необходимо наращивать потенциал в сфере безопасности”. В январе он намерен представить главам МИД и Минобороны ЕС обновленную версию концепции европейской безопасности “Стратегический компас”. Первая строка в предисловии к этому документу гласит: “Европа в опасности”. В “стратегический компас”, в частности, войдут рекомендации для европейских стран, касающиеся кризисного управления и развития оборонного потенциала.
Контекст
17 декабря МИД России опубликовало список требований к НАТО, что предусматривает отказ от дальнейшего расширения на восток и включении Украины в состав Альянса, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых можно атаковать территорию РФ.
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.
Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.